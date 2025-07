Neue Single von HALESTORM

Das neue Album "EVEREST" steht in den Startlöchern (VÖ am 8. August) und live gab es die aktuelle Singleauskopplung von HALESTORM bereits mehrmals zu hören - jetzt wurde 'Rain Your Blood On Me' auch offiziell als Single veröffentlicht. Live gibt es den Song dann im Herbst zu hören.

"Everest" Trackliste:



01. Fallen Star

02. Everest

03. Shiver

04. Like A Woman Can

05. Rain Your Blood On Me

06. Darkness Always Wins

07. Gather The Lambs

08. WATCH OUT!

09. Broken Doll

10. K-I-L-L-I-N-G

11. I Gave You Everything

12. How Will You Remember Me?

Rain Your Blood On Me

https://www.youtube.com/watch?v=oa-Pz94okOk

Hier die Termine im deutschsprachigen Raum:



HALESTORM - "The nEVEREST"-Tour 2025

Support Act: BLOODYWOOD



22.10.25 Wiesbaden – Schlachthof

23.10.25 Oberhausen.- Turbinenhalle 2

25.10.25 Hamburg - Inselpark Arena

01.11.25 Berlin - Columbiahalle

05.11.25 Wien - Gasometer

08.11.25 München - Zenith

09.11.25 Zürich - Komplex457