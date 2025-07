Party.San veröffentlicht Tagesaufteilung

Das "Party.San Metal Open Air" – präsentiert von POWERMETAL.de – haut seine Tagesaufteilung für diesen Sommer raus. Dabei tauschen SUFFOCATION und SCHIZOPHRENIA ihr Auftrittstage, für die Amis geht es nun am Freitag ran und für die Belgier am Samstag. Am Donnerstag führt NAPALM DEATH das Feld an, tags drauf I AM MORBID und am finalen Samstag TIAMAT.



Das Party.San Metal Open Air steigt vom Donnerstag, den 7. bis Samstag, den 9. August 2025 auf dem Flugplatz Obermehler im thüringischen Schlotheim. Tickets gibt es bei bei Cudgel.







