Neue Single von DEATHENING

Die fünf Mannen aus Schweden DEATHENING haben eine neue Single veröffentlicht und knüpfen an das letzte Album "Antifascist Death Metal" an.

Der Song trägt den Titel 'Marionett' und ist ein düsterer, kompromissloser Schlag aus dem Herzen von Malmö.

'Marionett' ist ab sofort auf YouTube verfügbar und bietet einen ersten Vorgeschmack darauf, was von der Band in Zukunft noch zu erwarten ist – politisch unmissverständlich, musikalisch brachial und thematisch so relevant wie eh und je.







Marionett







https://www.youtube.com/watch?v=GMw9tzfj4bc

Quelle: DEATHENING Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: deathening marionett