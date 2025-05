Das mittlerweile achte Album der schwedischen Deather ENTRAIL steht in der Pipeline. Es heißt "Grip Of Ancient Evil" und erscheint am 18. Juli via Hammerheart Records.

Mit 'Wings Of Death' könnt Ihr euch nun den ersten Song aus der Platte anhören:

Wings Of Death

https://www.youtube.com/watch?v=4iVxYHfL_Eo