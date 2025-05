Neue Musik von PATRIARCHS IN BLACK

Die Southern/Doom Metal-Band PATRIARCHS IN BLACK um Dan Lorenzo (HADES, VESSEL OF LIGHT, ex-NON FICTION) und Johnny Kelly (DANZIG, ex-TYPE O NEGATIVE) veröffentlicht am 15. August über Metalville ihren vierten Langspieler, der auf den Titel "Home" hört.

Ein erster akustischer Vorgeschmack liegt bereits in Form des Songs 'The Call' vor:

The Call

https://www.youtube.com/watch?v=vfcU5gt8P8w