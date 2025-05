MUMINCUNT mit weiterer Single

Aus der schwedischen Underground-Szene dringen wieder verstörend schöne Klänge ans Tageslicht: MUMINCUNT, das kompromisslose Trio aus Uppsala, legt mit 'Vi slåss för empati (Vi måste krama ut våra känslor och ge varandra en chans)' eine neue Single nach, die stilistisch nahtlos an den provokanten Langspieler "Crusaders of the Cunt" aus dem Jahr 2023 anschließt. Bei Spotify ist der neue Track bereits online.

