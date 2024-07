Neue ASTRAL DOORS-Scheibe im Anmarsch

Am 18. Oktober erscheint mit "The End Of It All" die neue Scheibe aus dem Hause ASTRAL DOORS.

Das über Metalville erscheinende Album kommt fünf Jahre nach "Worship Or Die" auf den Markt.

Nach bisher neun veröffentlichten Alben wollten die Jungs unbedingt ein zehntes, ihr Jubiläumsalbum aufnehmen.

Die Band entschied sich, das Album "The End Of It All" zu nennen, als Reflexion darüber, wie es in der Welt heute aussieht und auch, um irgendwie zu sagen, dass dies vielleicht das letzte Album in der Karriere der ASTRAL DOORS sein könnte.

Ist dies also das Ende von allem oder ein neuer Anfang?