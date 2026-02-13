NOVA SPEI: Vorabsingle

Das Video der neuen, digitalen Single 'Renaissance' der kanadischen Metalband NOVA SPEI wurde heute veröffentlicht. Die Auskopplung geht dem Album "Trinitas" voraus, das später in diesem Jahr erscheinen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=FagxvgWJTes

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: nova spei trinitas renaissance