NOVA SPEI: Vorabsingle
Kommentieren
13.02.2026 | 22:50
Das Video der neuen, digitalen Single 'Renaissance' der kanadischen Metalband NOVA SPEI wurde heute veröffentlicht. Die Auskopplung geht dem Album "Trinitas" voraus, das später in diesem Jahr erscheinen soll.
Das Video der neuen, digitalen Single 'Renaissance' der kanadischen Metalband NOVA SPEI wurde heute veröffentlicht. Die Auskopplung geht dem Album "Trinitas" voraus, das später in diesem Jahr erscheinen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=FagxvgWJTes
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- nova spei trinitas renaissance
0 Kommentare