HIGHLORD: Neuer Sänger und neue Single
13.02.2026 | 22:52
Die italienische Power-Metal-Formation HIGHLORD stellt ihren neuen Sänger Andrea Racco mit ihrer neuen, digitalen Single 'Resurrection' vor.
https://www.youtube.com/watch?v=iWRAEAngyaw
