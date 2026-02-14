ARCHAIC OATH: Neue Single 'Forest Of Horrors' veröffentlicht

Die Black-Metal-Band ARCHAIC OATH hat mit 'Forest Of Horrors' ihre erste Single veröffentlicht. Sie stammt vom Debütalbum "Determinded To Death And Beyond", welches am 24.04.2026 via AOP Records erscheinen wird.



Lykormas und Arneriach stehen bei diesem Musikprojekt für den Black-Metal der neunziger Jahre, den sie in seiner ursprünglichen Form wiedererwecken wollen.



Auf der Bühne werden die beiden von ehemaligen Mitgliedern von BELTEZ, SUMERIAN TOMBS und MELECHESH unterstützt.

https://www.youtube.com/watch?v=cK1U-3N-Q6Y