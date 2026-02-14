DIE DORKS: Tourdaten veröffentlicht

Die Punkband die DORKS hat am 16. Januar 2026 mit "Unberechenbar" ihr achtes Album veröffentlicht. Nun hat die Truppe einige Konzerte bestätigt. Es geht mit OST+FRONT gemeinsam auf Tour.



Dies sind die Termine:

07.03.2026 Leipzig, Hellraiser

21.03.2026 Herford, Kulturwerk

17.04.2026 Gießen, MUK

18.04.2026 Siegburg, Kubana



Ein ganz besonderen Highlight für die Band wird ein Gig im fernen Dubai sein. Dort treten die DORKS nämlich am 18.09.2026 in der P7 Arena mit der kanadischen Death Metal-Band KATAKLYSM auf.



Weiterhin gibt es personelle Neuigkeiten. Christina Earlymorn (St.UNHOLYNESS) verstärkt die Gitarrenfraktion. Nun sind die DORKS als Quartett unterwegs.



Die Band kommentiert: "Wir freuen uns riesig, Christina Earlymorn als Gitarristin bei den Dorks begrüßen zu dürfen. Dieser Schritt fühlt sich nicht nur musikalisch richtig an, sondern auch menschlich. Christina spielt Gitarre auf absolutem Profi-Level und passt zugleich wunderbar in unsere Band, in der Musik immer auch ein Ventil war. Christinas Motto lautet auch: More than Metal.

Diese Haltung bringt sie jetzt zu den Dorks mit. Eine starke Metal-DNA, inspiriert von Zakk Wylde und Dimebag Darrell, die musikalisch aber keine Grenzen kennt: viel Gefühl und Energie, ein Hauch Blues und eine Prise Jimi Hendrix. Christina ist bereit, den Sound der Dorks gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln."

