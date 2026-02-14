ANNIE TAYLOR: Neues Album "Out Of Scale" erscheint im Mai
Kommentieren
Die Züricher Indierock-Band ANNIE TAYLOR wird am 22.05.2026 ein neues Album veröffentlichen. Das dritte Werk trägt den Namen "Out Of Scale" und wird via Clouds Hill erscheinen.
Am 13.02.2026 ist daraus die Single 'Lucidity' herausgebracht worden.
Die Tracklist liest sich so:
1. Alligator
2. Something Ain't Right
3. Lucidity
4. Fire
5. That City
6. The Cure
7. Overload
8. The Ocean
9. Silence
10. What Do You Have To Sell?
11. Places
Das Album kann auf der Bandhomepage bereits vorbestellt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=69tAczU8ln0
- Quelle:
- RSK-PR
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- annie taylor neues album out of scale neue single lucidity
0 Kommentare