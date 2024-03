NICKELBACK AUF TOUR 2024

NICKELBACK geht wieder endlich wieder auf Tour! Die "Get Rollin' World"-Tour enthält nur fünf Stopps in der Nähe, dafür in großen Locations. Nach vier Jahren Pause, können die Rock-Ikonen wieder live bewundert werden in Begleitung von LOTTERY WINNERS:

28.05.2024 - Frankfurt, Festhalle

30.05.2024 - Köln, LANXESS arena

01.06.2024 - Zürich, Hallenstadion

04.06.2024 - Wien, Wiener Stadthalle - Halle D

08.06.2024 - München, Olympiahalle

Tickets könnt auf der Offiziellen Website erlangen.