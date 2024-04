NEW HORIZON mit neuem Video

Nachdem sich Jona Tee für NEW HORIZON nach einem neuen Sänger umsehen musste, da Erik Grönwall nicht mehr zur Verfügung stand, fiel seine Wahl auf seinen langjährigen Freund Nils Molin. Wobei der Sänger von DYNAZTY und AMARANTHE nun wahrlich nicht die schlechteste Wahl ist.



Am 14. Juni 2024 erscheint dann auch via Frontiers Music das neue Album "Conquerors", von dem es bereits zwei Auskopplungen gibt: 'Daimyo' und als neuestes Video 'King Of Kings'.



"Conquerors" Trackliste:



01. Against The Odds

02. King Of Kings

03. Daimyo

04. Shadow Warrior

05. Apollo

06. Fallout War

07. Messenger Of The Stars

08. Before The Dawn

09. Edge Of Insanity

10. Alexander The Great (356-323 B.C)



Daimyo (Official Performance/Lyric Video with Introduction)







https://www.youtube.com/watch?v=w7CQOk0ANQo



King Of Kings







https://www.youtube.com/watch?v=YFFeYL5nbI4

Quelle: Frontiers Music / Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: new horizon conquerors daimyo king of kings