NEOCRACY: Neuer Song 'Guilt' am Start

Die Hallenser Band NEOCRACY hat am 13.03.2026 einen neuen Song mit dem Namen 'Guilt' veröffentlicht. Er ist auf der Bandcamp-Seite verfügbar.



Zum neuen Track sagt die Band: "Der Song behandelt die Folgen und Auswirkungen von Kriegen und globalen Konflikten auf die Menschen und Soldaten jeder Partei, die stets die Leidtragenden sind, während die Verursacher meist fernab des Geschehens agieren. Insbesondere denjenigen, die zwar vom Schlachtfeld zurückkehren, aber doch nie wirklich wieder zu Hause ankommen, ist die Message des Songs gewidmet. Leider sind diese Themen wieder aktueller denn je."

https://www.youtube.com/watch?v=zKbytxzErM8

Quelle: NEOCRACY Redakteur: Swen Reuter Tags: neocracy neuer song guilt bandcamp