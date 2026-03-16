SORGSVART: Neues Album

Das Black-Metal-Musikprojekt SORGSVART, hinter dem der norwegische Musiker Sorg steht, wird am 01.05.2026 via Einheit Produktionen ein neues Album veröffentlichten. Es trägt den Namen "Gardar og Grende" und wird als CD und als Vinylversion erscheinen.



"Gardar og Grende" besteht aus Worten, die älter sind als der Wunsch nach Profit und Fortschritt: "Gardar", das umzäunte Gehöft, mit Mühe und Not errichtet; "Grende" die verstreuten Behausungen, nicht durch Regeln, sondern durch Verwandtschaft und Brauch verbunden. Gemeinsam beschreiben sie eine Welt, in der das Leben lokal, gemeinschaftlich und hart erkämpft war, in der der Mensch nicht über dem Land stand und es ausbeutete, sondern mit ihm verbunden war.



Die Tracklist liest sich so:

1. Da gamla ligg aude...

2. Frå bakom Bergafjedlet onda Tjuvandehidlar i løyndo dei bur

3. Ein mann oppsto or Skogjen

4. Atterhalden i Kveilarvalden

5. Alt Rivna!

6. Gardar og Grende i æve Attende (Ei røyst i einsemde)

7. Landesorg

Quelle: Einheit Produktionen Redakteur: Swen Reuter Tags: sorgsvart gardar og grende neues album sorg einheit produktionen