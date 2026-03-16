Neue Musik von SPELL

Seit dem letzten Album sind nun auch schon wieder vier Jahre ins Land gezogen. Höchste Zeit also für Album Nummer fünf der kanadischen Heavy Metaller SPELL, welches auf den Titel "Wretched Heart" hört und am 1. Mai via Bad Omen Records erscheinen wird.

Mit 'Lilac' und dem Titelsong hat man bereits zwei Nummern vorab veröffentlicht. Reinhören unbedingt erwünscht:

Lilac

https://www.youtube.com/watch?v=KDIrnA4i5dw

Wretched Heart

https://www.youtube.com/watch?v=tQuqjKu16Zo