NECRAMBULANT mit Video

Am 7. März soll das neue Album "Upheaval Of Malignant Necrambulance" der Todesblei-Truppe NECRAMBULANT aus den USA erscheinen. Heute ging der Videoclip von 'Sentenced To A Gluttonous Pit' online.







https://www.youtube.com/watch?v=TPw1dU37VRA

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: necrambulant upheaval of malignant necrambulance sentenced to a gluttonous pit