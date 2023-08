NEBELKRÄHE: 'Kranichträume' auf den Färöer Inseln

Viele Jahre mussten Fans der Münchner Avantgarde-Black-Metaller warten, bis sie Neues aus dem Hause NEBELKRÄHE präsentiert bekommen. Nun ist es soweit: Mit 'Kranichträume' veröffentlicht die Band die erste Single ihres kommenden Albums "ephemer".

NEBELKRÄHE-Gitarrist Morg kommentiert die Veröffentlichtung wie folgt: "'Kranichträume' war einer der ersten Tracks, die für Ephemer entstanden sind. Diesen vertrackten Song so klingen zu lassen, wie er in all den Jahren in unseren Köpfen 'geklungen' hat, war allerdings eine der größten Herausforderungen bei der Albumproduktion. Die Tatsache, dass Markus Stock diese wunderschöne Hackbrett-Begleitung beisteuerte, war entscheidend - den Rest verdanken wir Victor Bulloks Fingerspitzengefühl beim Abmischen. Insgesamt ist der Song eher am sanften Ende unserer Skala angesiedelt - zusammen mit der nächsten, viel härteren Single steckt er ziemlich genau den stilistischen Rahmen ab, in dem wir uns auf 'ephemer' bewegen."

Markus Stock kennen Fans unter anderem von EMPYRIUM und THE VISION BLEAK. Victor Bullok, auch bekannt als V. Santura, ist ein Produzent aus Süddeutschland und Teil von Bands wie TRIPTYKON oder DARK FORTRESS.

Das Album "ephemer" erscheint am 27. Oktober via "The Crawling Chaos Records".

Quelle: The Crawling Chaos Records Redakteur: Julian Rohrer