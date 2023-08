W.A.S.P. - Vinyl-Vollbedienung

Unter dem Banner "The 7 Savage" werden die ersten W.A.S.P.-Alben in einer schmucken Box nochmals veröffentlicht.

Im Detail handelt es sich hierbei um "W.A.S.P.", "The Last Command", "Inside The Electric Circus", "The Headless Children" und "The Crimson Idol", die Live-Scheibe "Live… In The Raw" und eine neue Compilation mit Bonustracks und B-Seiten, inklusive 'Animal (F**k Like A Beast)'.

Dazu gibt es ein 60 Seiten starkes Buch mit exklusiven und raren Fotos von u.a. Ross Halfin, Tony Mottram, David Plastik und Paul Natkin, Liner-Notes von Amit Sharma ("Kerrang!, "Planet Rock"), ein Blackie-Lawless-Poster und ein nummeriertes Echtheitszertifikat. Die Box ist weltweit auf 2000 Exemplare limitiert.