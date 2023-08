TORN THE FUCK APART mit der nächsten Auskopplung

Heute wurde das Video zur neuen, digitalen Single 'A Statement Of Malicious Intent' der Todesblei-Band TORN THE FUCK APART aus den USA veröffentlicht. Sie ist eine Auskopplung aus dem für den 6. Oktober angekündigten Album "Kill.Bury.Repeat".





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: torn the fuck apart killburyrepeat a statement of malicious intent