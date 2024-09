NANOWAR OF STEEL kündigt Live-Album an

Am 6. Dezember 2024 erscheint via Napalm Records das Live-Album "XX Years Of Steel" unserer Lieblings-Parodie-Spaßmacher NANOWAR OF STEEL.



NANOWAR OF STEEL über die neue Single 'Stormwarrior Of The Storm':

" 'Stormwarrior of the Storm' ist der erste Wetter-Metal-Song. Er ist den echten "Nostradamussen" der Neuzeit gewidmet - den Wissenschaftlern/Zauberern, die an der Wettervorhersage arbeiten.

Unseres Wissens nach ist es auch der erste Metal-Song, der die Navier-Stokes-Gleichungen erwähnt und dem Metal-Publikum die Bedeutung der numerischen Lösung von nicht vollständig integrierbaren Gleichungen nahebringt.'



Jetzt wisst ihr Bescheid, nicht wahr?



Mit 'Stormwarrior Of The Storm' gibt es eine erste Kostprobe.



"XX Years Of Steel" Trackliste:



CD 1 (Live versions):

01-Intro

02-Sober

03-Nanowar

04-Gabonzo Robot

05-Tricycles Of Steel

06-Il Cacciatore della Notte

07-La Maledizione di Capitan Findus, feat. Maurizio Merluzzo

08-Odino & Valhalla

09-Disco Metal

10-V per Viennetta, feat. Alessandro del Vecchio

11-The Power of Imodium, feat. Alessandro del Vecchio

12-Power Of The Power Of the Power Of The Power (of the Great Sword), feat. Alessandro del Vecchio

13-Declination, feat. Alessandro del Vecchio

14-Barbie, MILF Princess Of The Twilight, feat. Alessandro del Vecchio



CD 2 (Live versions):

15-Ironmonger (The Copier Of The Seven Keys)

16-RAP-Sody

17-Il Signore degli Anelli (dello Stadio)

18-Interlude

19- Pasadena 1994

20-Norwegian Reggaeton, feat. Charly Glamour (GIGATRON)

21-Metal

22-Sottosegretari alla Presidenza della Repubblica del True Metal, feat. Il Profeta (GLI ATROCI)

23-Feudalesimo e Libertà

24-Bum Voyage

25-Uranus

26-Valhalleluja, feat Thomas Winkler

27-La Polenta Taragnarock

28- Giorgio Mastrota (The Keeper of Inox Steel)



CD 3 (Studio versions):

29-Stormwarrior Of The Storm

30-HelloWorld.java

31-Afraid To Shoot Into The Eyes Of A Stranger In A Strange land

32-Armpits Of Immortals, feat. Ross the Boss

33-Das rote Pferd (Markus Becker Cover)

34-El Baile del Perrito (Wilfrido Vargas Cover)

35-Brave Margot (Georges Brassens Cover, feat. Nils Courbaron, feat. The Rumpled)

36-We're going to Tortuga (Venga Boys Cover, feat. The Rumpled)

37-Gabonzo Robot (ガボンゾ-ロボット) (Japanese Version)



Stormwarrior Of The Storm







https://www.youtube.com/watch?v=Jy99ywCp3qU



"XX Years of Steel" wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

Wooden Boxset (3-CD Digisleeve, Numbered Ikea Furniture in plastic case, Certificate, Poster, 15x15cm 16p Booklet, Digital Stream Access Code for the Live Video) - (Napalm Records Mailorder exclusive)

2-LP Gatefold Silver Vinly (1CD Slipcase) - (Napalm Records Mailorder exclusive)

2-LP Gatefold Black Vinly

Bundle 3CD Digisleeve + Shirt

3-CD Digisleeve

Digital





Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: nanowar of steel xx years of steel stormwarrior of the storm