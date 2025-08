Mit ORDEN OGAN und ANGUS McSIX Fun im Abenteuerland

Am 20. September 2025 wird ORDEN OGAN bereits zum vierten Mal in den Saloon des "Fort Fun Abenteuerlandes" zurückkehren. Begleitet werden sie dieses Jahr dabei von keinen Geringeren als ANGUS McSIX.



Der Abend verspricht eine explosive Mischung aus epischem Power Metal, Westernflair und Fankontakt in einzigartiger Location. Mehr als die Hälfte der Karten sind bereits über den Tresen gegangen, also haltet euch ran, wenn ihr dieses Ereignis nicht versäumen wollt!



"Fort Fun Abenteuerland" - Saloon

Aurorastraße 50

59909 Bestwig



Einlass Park: ab 17.00 Uhr

Einlass Saloon: ab 18.00 Uhr

ANGUS McSIX: 19.00 Uhr

ORDEN OGAN: 20.30 Uhr



Nach der Show wird zudem eine ausgiebige Autogrammstunde stattfinden.

Ende: ca. 23.00 Uhr



Es gibt auch einen "Special Deal":

Alle Ticketinhaberinnen und Ticketinhaber haben zusätzlich die Möglichkeit, am Morgen vor der Show zum Preis von nur 10,- € eine vergünstigte Tageskarte für den Park zu erwerben und gar den gesamten Tag im Fort Fun zu verbringen.



Tickets (Einzelticket 44,99 € oder Ticket+Eventshirt-Bundle 74,99 €) sind exklusiv im ORDEN-OGAN-Shop erhältlich.



ORDEN OGAN kommentiert:

"Wir freuen uns riesig aufs Fort Fun! Bühne, Stimmung und Atmosphäre im Saloon sind einfach einmalig. Letztes Jahr war die Show restlos ausverkauft - das wollen wir dieses Jahr wieder schaffen. Also: Kommt vorbei, Metalheads!"

