BEFORE THE DAWN und die Schockwelle

Am 5. September 2025 erscheint via Reaper Entertainment das neue Album "Cold Flare Eternal" von BEFORE THE DAWN. Mit 'Shockwave' veröffentlicht die Band das nächste Video.



Die Band kommentiert:

" 'Shockwave' ist die härteste Single, die wir je mit BEFORE THE DAWN veröffentlicht haben. Sie enthält das Feuer von tausend Sonnen und das Gewicht eines sterbenden Sterns – ein großartiger Ausdruck der Energie, die gerade in der Band steckt! Wir können es kaum erwarten, diesen Brecher auf der Herbsttour live zu spielen."



Im September geht die Band mit WOLFHEART auf Tour, als Support sind SUOTANA und FULL HOUSE BREW CREW dabei



Shockwave







https://www.youtube.com/watch?v=V8V2oZwWhqw



BEFORE THE DAWN und WOLFHEART auf Tour,

Support: SUOTANA, FULL HOUSE BREW CREW:



20.09.25 (ES) - Abadiño, Koba Live *

21.09.25 (ES) - Madrid, Revi Live *

22.09.25 (ES) - Barcelona, Wolf *

25.09.25 (NL) - Utrecht, De Helling

26.09.25 (DE) - Herford, KulturwerkE

27.09.25 (DE) - Siegburg, Kubana

29.09.25 (FR) - Paris, Backstage By The Mill

30.09.25 (BE) - Kortjirk, DVG Club

01.10.25 (DE) - Hamburg, Logo

02.10.25 (DE) - Leipzig, Hellraiser

03.10.25 (DE) - Essen, Turock

04.10.25 (DE) - Weinheim, Café Central

05.10.25 (HU) - Budapest, Analog Music Hall

06.10.25 (PL) - Krakow, Klub Zaścianek

07.10.25 (SK) - Košice, Collosseum

08.10.25 (CZ) - Prag, Rock Café

09.10.25 (SI) - Ljubljana Orto Bar

10.10.25 (IT) - Mailand, Slaughter Club

11.10.25 (CH) - Zug, Chollerhalle

12.10.25 (DE) - Lindau, Club Vaudeville

13.10.25 (DE) - München, Backstage



* nur WOLFHEART & BEFORE THE DAWN

