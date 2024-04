MY DYING BRIDE mit neuesm Video

Pünktlich zum gestrigen Release von "A Mortal Binding" gibt es ein neues Video: 'Her Dominion'.



MY DYING BRIDEs Andrew Craighan kommentiert:

"Das Video spiegelt sehr gut die Abwärtsspirale wider, die der Song selbst beschreibt. Eine verdrehte innere Spaltung, die sich als Schönheit ausgibt. Genießt die Dunkelheit."



Her Dominion







https://www.youtube.com/watch?v=sfkdLmEQznY



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: my dying bride a mortal binding her dominion