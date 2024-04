EDGE OF SANITY und NIGHTINGALE: Re-Releases

Century Media Records und InsideOutMusic freuen sich, das "erste Kapitel" einer umfassenden Re-Issue-Kampagne für die legendären und bahnbrechenden Death-Metaller EDGE OF SANITY und die facettenreiche Prog/Hardrock-Formation NIGHTINGALE anzukündigen, die beide von dem schwedischen Sänger, Multi-Instrumentalisten und gefeierten Metal-Produzenten Dan Swanö (OPETH, KATATONIA, DISSECTION, etc.) angeführt wurden.



Lange vergriffen, nie zuvor in gewissen Formaten oder in einer angemessen überarbeiteten Re-Issue-Version erhältlich und mit jeder Menge Extra-Material angereichert, werden diese definitiven Re-Issues von Swanö selbst neu gemastert und erstrahlen teilweise sogar durch zusätzliche Remixe als Bonus in neuem Licht.

Am 21. Juni erscheinen folgende Alben als schmucke Re-Releases:

EDGE OF SANITY - Purgatory Afterglow

EDGE OF SANITY - Unity Eternity Ends-EP

EDGE OF SANITY - Nothing But Death Remains

NIGHTINGALE - Nightfall Overture

NIGHTINGALE - I

Um den Start der umfassenden Re-Issue-Kampagne zusätzlich zu unterstützen und zu zeigen, dass ein Teil des Materials mit einem Bonus-Remix versehen wurde, gibt es die digitale Single 'Twilight (Remix 2024)' von EDGE OF SANITY aus dem 2CD- und Digital-Album-Format der kommenden "Purgatory Afterglow"-Wiederveröffentlichung.