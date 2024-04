DISILLUSION: 20 Jahre

Am folgenden Freitag geht es endlich los und die deutschen Avantgarde-Metal-Pioniere DISILLUSION gehen endlich wieder auf Tour. Und als wäre das nicht schon Grund genug, gibt es auch was ordentliches zu Feiern. Das phänomenale Debüt-Album "Back To Times Of Splendor" wird 20 Jahre alt und soll endlich wieder in kompletter Länge auf die Bühnen im deutschsprachigen Raum gebracht werden. Sicherlich wird es noch weitere Songs zu hören geben, aber alleine dieser Brocken gilt nicht völlig zu Unrecht als eines der besten Metal-Alben aus Deutschland seit der Jahrtausendwende.

Während die Band auf der Tour primär von ART AGAINST AGONY begleitet wird, kann ich persönlich auch einen Besuch in Leipzig empfehlen, da es dort exklusiv einen Support durch FALL OF SERENITY und THE FRIGHT geben wird.

Wer seinen Metal anspruchsvoll und vielschichtig liebt, sollte sich spontan überlegen doch nochmal bei einem der folgenden Daten zuzuschlagen:

26 APR Hamburg HeadCrash

27 APR Leipzig Werk 2

03 MAY München Backstage

04 MAY Wien Viper Room

05 MAY Prag Klubovna

07 MAY Basel Rockfact

08 MAY Stuttgart Club Zentral

09 MAY Rüsselsheim Das Rind

10 MAY Köln Yard Club

11 MAY Berlin Frannz Club