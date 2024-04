Gewinnt das erste Comic-Heft zu BRUCE DICKINSONs

Heute haben wir für euch einen absoluten Augenschmaus! Wir ihr wisst hat der gute, tüchtige BRUCE DICKINSON mit "The Mandrake Project" ein formidables, neues Album im Gepäck. Um dem Ganzen auch einen speziellen Rahmen zu verpassen, werden im Zuge dessen auch einige Comics erscheinen. Und hier kommen wir ins Spiel:

Gemeinsam mit CMM GmbH verlosen wir hier - nur für euch! - den ersten Teil der illustren Comic-Reihe "The Mandrake Project"! Insgesamt umfasst die Comic-Reihe zwölf Teile, die der IRON MAIDEN-Frontmann im Verlauf der letzten zehn Jahre entwickelt hat. Umgesetzt haben "The Mandrake Project" Autor Tony Lee (Doctor Who, Marvel, DC), Künstler Staz Johnson (Marvel, DC), Sprechblasenschreiber Troy Peteri (Amazing Spider-Man, Witchblade), Farbgeber Gabo (DC, Image) sowie Cover-Designer Bill Sienkiewicz (Moon Knight, New Mutants).

Achtung! Dieses Gewinnspiel enthält (nur) den ersten Teil der Comic-Buch-Reihe - selbstverständlich in Kombination mit einem Echtheitszertifikat.

Um das Comic zu ergattern, müsst ihr lediglich die Frage beantworten:

In welcher Band singt BRUCE DICKINSON?

a) IRON MAIDEN

b) IRON BUTTERFLY

c) THE IRON MAIDENS

d) EXCREMENTORY GRINDFUCKERS

Und mit etwas Glück habt ihr für den "The Mandrake Project"-Lausch die passende Visualisierung bald im Briefkasten - wir wünschen viel Erfolg!

Schreibt uns auch gerne an marcel.rapp@powermetal.de.