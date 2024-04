POWER OF THE DRAGON FLAME FESTIVAL mit tollem Lineup

Heute schon an morgen, gar an den Winter denken? Bei den derzeitigen Temperaturen fällt uns das leicht. Erst recht, wenn uns eine tolle Festival-Ankündigung auf den Tisch flattert.

Wenn Ihr zwischen den Feiertagen Euer Haupthaar bei einer ordentlichen Prise Powermetal schütteln möchtet, schaut Euch mal das POWER OF THE DRAGON FLAME FESTIVAL an, welches am 28. Dezember in Geiselwind stattfindet. Aktuell sind folgende Bands bestätigt:

FABIO LIONE’s DAWN OF VICTORY (Playing all the Rhapsody Classics); FREEDOM CALL; TWILIGHT FORCE; LABYRINTH (Special Return to Heaven Denied Set); FELLOWSHIP; SKYTRIBE; VISION DENIED. Eine weitere Band wird noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Das Festival findet am 28.Dezember in der Music Hall Geiselwind statt. Einlass ist um 13 Uhr, die Show beginnt eine Stunde später. Tickets bekommt Ihr unter anderem bei Eventim.

Neugierig geworden? Weitere Detail gibt es beim Veranstalter.

