MYRATH und die weinenden Kerzen

Am 8. März 2024 erscheint über earMUSIC des neuen MYRATH-Albums "Karma". Heute gibt es mit 'Candles Cry' eine weitere Auskopplung daraus. Schaut euch das in mehr als nur einer Hinsicht beeindruckende Video an.



https://www.youtube.com/watch?v=ZHUVfIDjsGo

