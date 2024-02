APOCALYPTICA und vier Reiter...

... was sagt uns das? Richtig, die Band wandelt wieder auf METALLICA-Pfaden. Nach der Ankündigung der "APOCALYPTICA plays METALLICA Vo. 2"-Tour haben die finnischen Cellomänner jetzt passend dazu mit "Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2" ein neues Album angekündigt.



Die Band kommentiert:

"Wir sprechen seit etwa 20 Jahren darüber, ein neues METALLICA-Album zu machen, denn es gab und gibt so viele tolle Songs, die wir spielen wollen! Die erste Single, die wir euch vorstellen wollen, ist 'The Four Horsemen'. Und wir könnten nicht aufgeregter sein, einen großartigen Gast auf dem Song zu haben: Rob Trujillo selbst, der wahrscheinlich DER beste Bassist auf der ganzen Welt ist! Wir haben es schon immer genossen, unsere Liebe für Metallica zu teilen. Jetzt ist das auch für uns die nächste Stufe!



Wie ihr vielleicht schon in den sozialen Medien gesehen habt, ist "Plays Metallica Vol. 2" das letzte gemeinsame Werk mit unserem lieben Schlagzeuger Mikko Síren. Nach 20 Jahren haben sich unsere Wege freundschaftlich getrennt. Wir wünschen ihm Glück und Erfolg bei allem, was er in Zukunft anstrebt!



Für uns fühlt es sich so an, als würde sich jetzt alles mit dem Album, der Tour und den Geschichten, die wir bald mit euch über den Entstehungsprozess des Albums teilen werden, fügen! An dieser Stelle möchten wir euch zunächst die Trackliste zeigen."



01-Ride The Lightning

02-St. Anger

03-The Unforgiven II

04-Blackened

05-The Call Of Ktulu (in memory of Cliff Burton)

06-The Four Horsemen, ft. Rob Trujillo

07-Holier Than Thou

08-To Live Is To Die

09-One

10-One (Instrumental)



'The Four Horsemen, ft. Rob Trujillo' ist die erste Single des neuen Albums, das am 7. Juni 2024 erscheinen wird.



The Four Horsemen, ft. Rob Trujillo







https://www.youtube.com/watch?v=VcbW7kVAfH4

Quelle: Apocalyptica Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: apocalyptica plays metallica vol 2 the four horsemen ft rob trujillo