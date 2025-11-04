MYRATH mit neuem Song
04.11.2025 | 13:10
Die tunesische Band MYRATH, bekannt für ihren Mix aus Oriental Metal und Progressive Metal, präsentiert mit dem Song 'Until The End', bei dem Elize Ryd von AMARANTHE als Gastsängerin mitwirkt, die erste Single ihres kommenden siebten Albums "Wilderness Of Mirror", das am 27. März 2026 über earMUSIC veröffentlicht wird.
Until The End
https://www.youtube.com/watch?v=F8SO-voIeCI
