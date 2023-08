MÖTLEY CRÜE: Teufel Deluxe

MÖTLEY CRÜE und BMG feiern das 40. Anniversary des Albums "Shout At The Devil mit "Year Of The Devil". Die Veröffentlichung ist für den 27. Oktober geplant.



Das Prunkstück der Veröffentlichung ist die limitierte Edition des Super Deluxe Box Sets mit dem Inhalt: neu remastertes Album auf LP, CD und Kassette inklusive der Reproduktion der original 7” Singles 'Too Young To Fall In Love' und 'Looks That Kill'. Dazu gibt es ein Pentagram Séance Board, Devil Board, Metal 7”Adapter, Lithographien, Tarot Karten, einen Devil Kerzenhalter und mehr. Sieben seltene Demo Tracks wurden wiederbelebt und als „Shout At The Devil Demos & Rarities" zugefügt.



Das Anniversary Set zum 40ten Geburtstag gibt es als Limited Edition Super Deluxe Box Set, Limited Edition Picture Disc, farbiges Vinyl, Limited Edition LP Replica CD, Limited Edition Lenticular CD und als Streaming/Download Deluxe Edition.

