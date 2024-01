MOTOROWL beschäftigt sich mit der zukünftigen Nostalgie

Am 16. Februar 2024 erscheint über Supreme Chaos Records mit "This House Has No Center" das neue Album von MOTOROWL. Seit heute gibt es die zweite Single 'Future Nostalgia' in Form eines sehenswerten Videos.



Die Band über den Song:

" 'Future Nostalgia' ist eine Ode an die Zukunftsvisionen und deren Visualisierung in den 60ern und den damit einhergehenden Science Fiction Serien dieser Zeit. Der Song soll einen Vergleich der idealisierten zukünftigen Gesellschaft der 60er Jahre und der Welt, in der wir gerade leben, darstellen. Das Musikvideo, visualisiert von Marie Ronniger, liefert ebenso einen Ansatz in diesen Gedanken, indem eine Person ihr Schaffen in einer dystopischen, postmodernen Welt in Frage stellt.“



Die Band über das Musikvideo:

"Anomalie arbeitet für einen Energiekonzern am Rande einer Industriestadt. Auf dem Weg zur Arbeit erleidet sie Gewissensbisse und entscheidet sich, etwas zu tun, das ihr Schaffen im Konzern ein für alle Mal beendet."



Future Nostalgia







https://www.youtube.com/watch?v=FttkTMEL2C4



