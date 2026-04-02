MORK kündigt neues Album "Monolitt" an
Mit "Monolitt" werden die Norweger von MORK, am 19.06.2026, ihr neues Studioalbum, via Peaceville Records, veröffentlichen. Wie die Band via Social Media berichtet, zeigt sich der achte Langspieler bereits vorab mit 'Ødelagt' auf YouTube.
"Monolitt" Trackliste:
01. Mork - Under Vekten Av Verden
02. Ødelagt
03. Torden
04. SkrØmt
05. Ferdamann
06. Inn I En Annen Saere
07. Martyr
08. Jutul
09. Utryddelse
Mork - Ødelagt - the official music video (Taken from the album Monolitt)
https://www.youtube.com/watch?v=IZd9JYzgNME
- MORK Facebook
- Norman Wernicke
