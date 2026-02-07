MORE wieder zurück

Die britischen NWOBHM-Ikonen MORE melden sich mit ihrem neuen Studioalbum "Destructor" zurück. Es ist die erste Langrille seit "Blood & Thunder" aus dem Jahr 1982. Als ersten Vorgeschmack präsentiert die Band die Single 'Spirits Of War' die bereits jetzt in Form eines Lyric-Videos verfügbar ist.

Das dritte Studioalbum der Londoner erscheint am 6. März im Handel. Für die Produktion arbeitete die Band mit dem 2018 verstorbenen Produzenten Chris Tsangarides zusammen, der unter anderem mit JUDAS PRIEST, HELLOWEEN und YNGWIE MALMSTEEN arbeitete. "Destructor" markiert zugleich sein letztes abgeschlossenes Projekt.

Gegründet wurden MORE 1979 in London. Mit "Warhead" (1981) und "Blood & Thunder" (1982) legte die Band den Grundstein ihrer Karriere. 44 Jahre später folgt nun mit "Destructor" Album Nummer drei.

Spirits Of War

https://www.youtube.com/watch?v=tPZhzOBFXS0

