MOON SHOT hat Kraft

Am 26. April 2024 erscheint via Reaper Entertainment mit "The Power" das neue Album der Finnen MOON SHOT. Heute gibt es ein Video zum Titeltrack.



" 'The Power' ist ein Song über den Schein über uns. Es ist ein positiv aggressiver Song, unterstrichen von einem tollen Drumbeat und einer grandiosen Basslinie", kommentiert Sänger und Texter Ville Malja und fügt hinzu: "Textlich zeichnet 'The Power' ein dramatisches Bild von einem Moment, in dem alles passieren könnte. Er erzählt von Momenten, die wir nicht kontrollieren können, egal wie sehr wir uns anstrengen oder wie clever wir zu sein glauben. Am Ende sind wir nichts weiter als eine Gruppe von Zellen, die in der Dunkelheit schweben, gesegnet mit der Fähigkeit zu lieben. "Revolution happens in the space between the breaths / This is the moment of power / If you want it / Then you got it".



https://www.youtube.com/watch?v=NSh4vIO3ycE

