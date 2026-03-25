MOONSPELL mit neuem Material im Juli 2026
MOONSPELL kündigt das neue Studioalbum "Far From God" an und veröffentlicht das Musikvideo zum Titeltrack. Erscheinen wird es am 3. Juli 2026 bei Napalm Records.
Die Portugiesen werden zudem natürlich auf Festivals zugegen sein und auch das diesjährige Leipziger WGT bereichern. Termine finden sich unten.
20.06.2026 (BE) Dessel Graspop Metal Meeting
10.07.2026 (FI) Kotka Dark River Festival
16.07.2026 (PL) Bolków Castle Party Festival
02.08.2026 (BU) Plovdiv Ancient Theatre of Plovdiv (Opus Diabolicum Orchestra Show)
06.08.2026 (DE) Schlotheim Party.San Metal Open Air
28.08.2026 (RO) Câmpulung Muscel Posada Rock Festival
18.09.2026 (UK) London Cosmic Void Festival
19.09.2026 (TR) Istanbul Bosphorus Open Air Metal Fest
