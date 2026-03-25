ELDER mit neuem Album im Frühsommer 2026
ELDER hat ihr neues Studioalbum "Through Zero" angekündigt, das am 29. Mai 2026 über Stickman Records in Europa und Blues Funeral Recordings in den Vereinigten Staaten erscheinen soll. In Kürze werden auch erste Sounds davon vorgestellt werden.
Zudem wird die Band auf Tour sein:
13.06. Derby, UK - Download Festival
14.06. Colchester, UK - Colchester Arts Centre w/ Blood Incantation
15.06. Southampton, UK - The 1865 w/ Blood Incantation
16.06. Brighton, UK - Concorde 2 w/ Blood Incantation
18.06. Clisson, FR - Hellfest
19.06. Dessel, BE - Graspop Metal Meeting
20.06. Dortmund, DE - Junkyard Open Air w/ Kadavar
21.06. Frankfurt, DE - Das Bett
23.06. Winterthur, CH - Gaswerk
24.06. Karlsruhe, DE - P8 w/ REZN
26.06. Oslo, NO - Tons of Rock
27.06. Thyrnau, DE - Blackdoor Festival
30.06. Sofia, BG - Mixtape 5
01.07. Thessaloniki, GR - Eightball Club
02.07. Athens, GR - Arch Club
07.07. Slunj, HR - Bearstone Festival
10.07. Pleszew, PL - Red Smoke Festival
23.07. Reutlingen, DE - Hafensounds Festival w/ Kadavar
25.07. Tolmin, SI - Tolminator Festival
26.07. Milan, IT - Circolo Magnolia Summer
28.07. Rockstadt, RO - Rockstadt Extreme Fest
30.07. Breitenbach am Herzberg, DE - Burg Herzberg Festival
31.07. Michelau, DE - Rock Im Wald
04.08. Rostock, DE - MAU Club
05.08. Josefov-Jaromer, CZ - Brutal Assault Festial
08.08. Âncora, PT - Sonic Blast Festival
14.08. Valais, CH - PALP Festival
- All Noir
- Mathias Freiesleben
