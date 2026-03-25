AMBERIAN DAWN neues Album kommt in Juni

Die finnischen Melodic-Metaller AMBERIAN DAWN haben für den 26.06.2026 ihr neues Studioalbum "Temptation's Gates" angekündigt. Vie Jahre nach dem letzten Langspieler "Take a Chance: A Metal Tribute to ABBA" kommt die Truppe um Frontfrau Nicole Willerton nun mit zehn frischen Songs daher, von denen sich der Opener 'Temptation's Gates' bereits auf YouTube zeigt.



"Temptation's Gates" Trackliste:



01-Temptation's Gates

02-The Vision Of Dreaming

03-Moon

04-Unchained

05-Eternal Flame

06-Life Is Art

07-This Night Is Waiting For Me

08-Undying Colours

09-The Garden

10- Phantasmagoria



Temptation's Gates (Official Video)





https://www.youtube.com/watch?v=ppRgzdt81_A