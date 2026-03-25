AMBERIAN DAWN neues Album kommt in Juni
Kommentieren
Die finnischen Melodic-Metaller AMBERIAN DAWN haben für den 26.06.2026 ihr neues Studioalbum "Temptation's Gates" angekündigt. Vie Jahre nach dem letzten Langspieler "Take a Chance: A Metal Tribute to ABBA" kommt die Truppe um Frontfrau Nicole Willerton nun mit zehn frischen Songs daher, von denen sich der Opener 'Temptation's Gates' bereits auf YouTube zeigt.
"Temptation's Gates" Trackliste:
01-Temptation's Gates
02-The Vision Of Dreaming
03-Moon
04-Unchained
05-Eternal Flame
06-Life Is Art
07-This Night Is Waiting For Me
08-Undying Colours
09-The Garden
10- Phantasmagoria
Temptation's Gates (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=ppRgzdt81_A
- Quelle:
- Napalm Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- amberian dawn temptations gates
0 Kommentare