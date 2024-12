MOONDARK stellt neuen Song vor

Die schwedischen Doom-Deather MOONDARK haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album "The Abysmal Womb" veröffentlicht, das am 20. Dezember 2024 über Pulverised Records erscheint. Hier könnt ihr schon mal in den Vorab-Track 'Infernal Genocide' reinlauschen:

Infernal Genocide

https://www.youtube.com/watch?v=bG36cT4HWLI