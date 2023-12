MONO INC.: live in Leipzig

Am 24. November 2023 erschien von MONO INC. "Live in Hamburg", die Aufzeichnung eines Konzerts in der Sporthalle Hamburg im Rahmen der "The Book Of Fire 2022 Tour".



Diese Live-Erlebnis ist als Mediabook (bestehend aus 2 CDs und einer DVD), Vinyl mit insgesamt 3 Schallplatten und einer exklusiven Fan-Box (welche u.a. das hochwertige Mediabook enthält) erhältlich.



Als Weihnachtsgeschenk für alle Fans stellt MONO INC. jetzt ein Konzert aus dem Haus Auensee in Leipzig komplett als ein Video auf YouTube zur Verfügung.



Der Kommentar der Band dazu:

"Wir schreiben den 1. Weihnachtsfeiertag. Da dachten wir uns, bereiten wir Euch an diesen sinnlichen Tagen eine kleine Überraschung. Ab sofort ist das Konzert der "Symphonic Tour-2019" aus dem ausverkauften Haus Auensee in Leipzig komplett als ein Video auf YouTube verfügbar.



Versetzen wir uns zurück, um uns noch mehr auf die Tour im Frühjahr zu freuen.



Wir wünschen Euch viel Spaß und frohe Weihnachten.



Eure MONOs"



Symphonic Live 2019 (full show)







https://www.youtube.com/watch?v=JrRruu-LmKY

