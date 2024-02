Nach 18 Jahren im Ruhezustand kommt die Band MNEMIC im Original-Lineup für einige Liveshows zum 20jährigen Jubiläum der Alben "Mechanical Spin Phenomena" and "Audio Injected Soul" aus dem Jahr 2003 bzw. 2004 wieder zusammen.

Das Lineup besteht somit aus Sänger Michael Bøgballe, den Gitarristen Mircea Gabriel Eftemie und Rune Stigart, Bassist Tomas "Obeast" Koefoed, sowie Schalgzeuger Brian “Brylle” Rasmussen.

Die Termine für die Konzerte werden in naher Zukunft bekannt gegeben.

Ob die Reise für die Dänen nach den Konzerten weiter geht, bleibt offen, ist aber nicht ausgeschlossen.



PS: Ebenso bleibt unklar, ob die Erwähnung von NMENIC durch unseren Chefredakteur Marcel in der aktuellen Ausgabe unseres Pommesgabel-Podcast zur Reunion geführt hat...



Quelle: Facebook Redakteur: Maik Englich Tags: mnemic reunion marcel rapp