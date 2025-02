MIKE AND THE MECHANICS: Looking Back - Living The Years 2025 Tour

Was kann man bloß gegen den Post-GENESIS-Blues tun? Neben einer Reihe von erstklassigen Cover- und Tribute-Bands könnte man sich aber auch von den Live-Qualitäten von MIKE AND THE MECHANICS überzeugen. Die Briten um Gitarrenlegende Mike Rutherford nutzen die Gelegenheit um zum 40-Jübiläum des Debüts "Mike + The Mechanics" durch Europa zu touren und neben einem Best-Of Programm auch einige GENESIS-Knaller im Gepäck zu haben.

Folgende Daten stehen in Deutschland an:

16.04.2025 - Bielefeld, Stadthalle17.04.2025 - Dortmund, Westfalenhalle 219.04.2025 - Erfurt, Messehalle23.04.2025 - München, Circus Krone24.04.2025 - Hannover, Swiss Life Hall26.04.2025 - Leipzig, Haus Auensee27.04.2025 - Rostock, Stadthalle29.04.2025 - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle30.04.2025 - Hamburg, CCH102.05.2025 - Frankfurt Alte Oper03.05.2025 - Nürnberg, Meistersingerhalle04.05.2025 - Berlin, Tempodrom

Da müsste doch was für euch dabei sein, oder? Also wartet nicht ab bis 'Word Of Mouth' seine Wirkung erzielt, sondern holt euch die Tickets an allen bekannten VVK-Stellen.