LEAVES' EYES mit neuer Single

Aus Ludwigsburg kommt neuer Symphonic Metal, mit der aktuellen Single von LEAVES' EYES. 'In Eternity (Orchestral version)' ist eine neue Version von 'In Eternity', welcher auf dem Album "Myths of Fate" (2024) bereits seinen Platz gefunden hat. Der neue Track ist bei allen gängigen Streamingplattformen (z.B. Spotify) online.

