Open FLAIR: 15 neue Bands für 2025

Und weiter geht's! Nach YUNGBLUD, PAPA ROACH, I PREVAIL, SKI AGGU, NOTHING BUT THIEVES, 01099, ENTER SHIKARI, ROYAL REPUBLIC, QUERBEAT und vielen anderen legt das familienfreundliche Festivlheute noch einmal 15 fantasische Live-Acts nach.

Freut Euch auf:



ANTILOPEN GANG

H-BLOCKX

MAXÏMO PARK

THE CHATS

KITTY, DAISY & LEWIS

EDO SAIYA

COLDRAIN

TCHY

DIE NERVEN

MILLENIUMKID

RAUHBEIN

RANTANPLAN

HI! SPENCER

KOCHKRAFT DURCH KMA,

SALT N' TALES



Und das war noch längst nicht alles. In den kommenden Wochen und Monaten gibt das OF viele weitere Künstlerinnen und Künstler für das 41. Open Flair Festival vom 6. bis 10. August bekannt. Also bleibt gespannt!