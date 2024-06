METAL CHURCH mit neuem Live-Video

Am 26. Juli 2024, dem dritten Todestag von Mike Howe, veröffentlicht METAL CHURCH via Reaper Entertainment das Live-Album "The Final Sermon (Live In Japan 2019)".

Mit 'Fake Healer' gibt es heute ein weiteres Live-Video.



Fake Healer (The Final Sermon - Live In Japan 2019)







https://www.youtube.com/watch?v=3yfckru4dZk

Quelle: Reaper Entertainmen Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: metal church the final sermon live in japan 2019 fake healer