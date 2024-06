Die Black'n'Deather von TURIN präsentieren mit 'Envy' ihre neue Single.

Das dazugehörige Album der Briten "The Unforgiving Reality In Nothing" erscheint am 12. Juli über MNRK Heavy.

Bleibt gerne am Ball, denn in den kommenden Wochen erscheint ein sehr schönes Interview mit TURIN auf unserer Webseite.