CRIMSON VEIL erleuchtet

Am 20. September 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music das Debütalbum "Hex" der Dark-Alternative-Metal-Band CRIMSON VEIL. Heute will uns die Band mit 'Illuminate' erleuchten.



CRIMSON VEIL führt aus:

" 'Illuminate' wurde in einer finster-besinnlichen Phase geschrieben, als wir darauf warteten, dass sich uns neue Wege auftun. Das Stück erzählt davon, wie man von unerfüllten Träumen loslässt und sich, in Hoffnung, dass es einen aus der Sackgasse führt, dem Universum hingibt."



Illuminate







https://www.youtube.com/watch?v=TdDix5GMHjY

