METALLICA kommt zurück nach Europa!

METALLICA wird mit der "M72"-Tour zurück nach Europa kommen und zwar ab Frühjahr 2026! Es wird wieder die "No-Repeat-Weekends" geben, als auch Einzelshows. Mit dabei als Support sind entweder GOJIA und KNOCKED LOOSE oder PANTERA und AVATAR.

Hier sind die Dates:

May 09 - Athens, Greece @ Olympic Stadium *

May 13 - Bucharest, Romania @ Arena Națională

May 19 - Chorzów, Poland @ Stadion Śląski

May 22 - Frankfurt, Germany @ Deutsche Bank Park *

May 24 - Frankfurt, Germany @ Deutsche Bank Park +

May 27 - Zurich, Switzerland @ Stadion Letzigrund *

May 30 - Berlin, Germany @ Olympiastadion *

Jun. 03 - Bologna, Italy @ Stadio Renato Dall’Ara *

Jun. 11 - Budapest, Hungary @ Puskas Arena +

Jun. 13 - Budapest, Hungary @ Puskas Arena *

Jun. 19 - Dublin, Ireland @ Aviva Stadium +

Jun. 21 - Dublin, Ireland @ Aviva Stadium *

Jun. 25 - Glasgow, UK @ Hampden Park *

Jun. 28 - Cardiff, UK @ Principality Stadium *

Jul. 03 - London, UK @ Stadium *

Jul. 05 - London, UK @ Stadium +



* GOJIRA and KNOCKED LOOSE support

+ PANTERA and AVATAR support

Quelle: metallica.com Redakteur: Jakob Ehmke Tags: metallica tour 2026 m72 72 seasons pantera avatar gojira knocked loose